NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lancaster Colony Anlegern eine Freude

Aktionärsvergütung

12.11.26 16:36 Uhr

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Lancaster Colony-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony am 11.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,95 USD auszuzahlen. Damit wurde die Lancaster Colony-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent erhöht. Somit zahlt Lancaster Colony insgesamt 108,76 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,08 Prozent zugenommen.

Lancaster Colony- Dividendenrendite im Blick

Das Lancaster Colony-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 111,49 USD aus dem NASDAQ-Handel. Lancaster Colony verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,46 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,17 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Lancaster Colony via NASDAQ 31,80 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -24,69 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Lancaster Colony-Aktienkurs.

Lancaster Colony-Dividendenausblick

Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,13 USD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,70 Prozent ansteigen.

Lancaster Colony-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Lancaster Colony beläuft sich aktuell auf 2,972 Mrd. USD. Lancaster Colony besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,36. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Lancaster Colony auf 1,930 Mrd.USD, das EPS machte 6,98 USD aus.

Redaktion Finanzen.net