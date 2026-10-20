NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 168,63 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hat, hat nun 0,593 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lancaster Colony-Papiers auf 104,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 37,82 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 2,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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