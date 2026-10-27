NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Lancaster Colony-Investment gewesen.
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Die Lancaster Colony-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 167,05 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,986 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 109,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 652,68 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34,73 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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