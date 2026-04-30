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Lifecore Biomedical-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren verloren

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Lifecore Biomedical-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
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Lifecore Biomedical
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lifecore Biomedical-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 11,25 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert, befänden sich nun 88,889 Lifecore Biomedical-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 5,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 450,67 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 54,93 Prozent.

Insgesamt war Lifecore Biomedical zuletzt 185,55 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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