NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 10 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Vor 10 Jahren wurden Lifecore Biomedical-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,70 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Lifecore Biomedical-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,993 Lifecore Biomedical-Aktien. Die gehaltenen Lifecore Biomedical-Anteile wären am 15.10.2026 470,07 USD wert, da der Schlussstand 6,44 USD betrug. Damit wäre die Investition 52,99 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Lifecore Biomedical betrug jüngst 243,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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