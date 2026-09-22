NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren eingefahren

Rentables Lifetime Brands-Investment?

22.09.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers betrug an diesem Tag 5,50 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 181,818 Lifetime Brands-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.530,91 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 21.09.2026 auf 8,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,09 Prozent.

Alle Lifetime Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 188,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net