NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lifetime Brands-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,361 Lifetime Brands-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 7,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,82 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 15,82 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich jüngst auf 178,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lifetime Brands
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lifetime Brands
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen