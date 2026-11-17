Lifetime Brands-Investment

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lifetime Brands-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,361 Lifetime Brands-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 7,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,82 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 15,82 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich jüngst auf 178,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net