NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Anlage

Vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,42 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 292,398 Lifetime Brands-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (7,05 USD), wäre das Investment nun 2.061,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +106,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 154,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net