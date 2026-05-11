NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lifetime Brands-Aktie bei 15,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,254 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40,65 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Papiers am 11.05.2026 auf 6,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 59,35 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Lifetime Brands einen Börsenwert von 134,82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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