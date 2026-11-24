NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Am 24.11.2021 wurde die Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,948 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 412,87 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Papiers am 23.11.2026 auf 7,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,71 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 161,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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