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Lifetime Brands-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lifetime Brands-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lifetime Brands IncShs
6.90 EUR -0.15 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,917 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 8,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51,01 Prozent verkleinert.

Der Lifetime Brands-Wert an der Börse wurde auf 190,13 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.02.06 Update Lifetime Hoan Corp.: Strong Buy Brean Murray
14.09.05 Update Lifetime Hoan Corp.: Strong Buy Brean Murray
13.09.05 Update Lifetime Hoan Corp.: Strong Buy Brean Murray

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