NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lifetime Brands-Aktien gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,917 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 8,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51,01 Prozent verkleinert.
Der Lifetime Brands-Wert an der Börse wurde auf 190,13 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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