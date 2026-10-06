NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,716 Lifetime Brands-Aktien. Die gehaltenen Lifetime Brands-Anteile wären am 05.10.2026 69,91 USD wert, da der Schlussstand 9,06 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,09 Prozent verringert.
Lifetime Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 208,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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