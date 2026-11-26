Lohnende Ligand Pharmaceuticals-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ligand Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 206,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,485 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ligand Pharmaceuticals-Papiers auf 307,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,22 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net