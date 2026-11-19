NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ligand Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ligand Pharmaceuticals-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,86 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Ligand Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,800 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 298,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.876,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +278,76 Prozent.
Am Markt war Ligand Pharmaceuticals jüngst 5,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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