Frühe Investition

Vor Jahren Ligand Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ligand Pharmaceuticals -Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,86 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Ligand Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,800 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 298,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.876,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +278,76 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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