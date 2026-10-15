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NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ligand Pharmaceuticals Inc
262.00 EUR -4.00 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen

Am 15.10.2021 wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 97,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ligand Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,029 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 303,67 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 14.10.2026 auf 294,99 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 303,67 USD entspricht einer Performance von +203,67 Prozent.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Ligand Pharmaceuticals Equal Weight Barclays Capital
03.05.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
06.03.19 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
02.10.18 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.
27.12.17 Ligand Pharmaceuticals Buy H.C. Wainwright & Co.

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