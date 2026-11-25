Lohnendes LKQ-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen LKQ-Investment verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde das LKQ -Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 29,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das LKQ-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,361 LKQ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (19,08 USD), wäre das Investment nun 64,13 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,87 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf LKQ

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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