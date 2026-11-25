NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen LKQ-Investment verlieren können.
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Heute vor 1 Jahr wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 29,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das LKQ-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,361 LKQ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (19,08 USD), wäre das Investment nun 64,13 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,87 Prozent.
Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 4,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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