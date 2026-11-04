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Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LKQ Corp.
18.04 EUR 0.60 EUR 3.46 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, befänden sich nun 2,225 LKQ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 19,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 57,14 Prozent verkleinert.

Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.02.18 LKQ Buy B. Riley FBR, Inc.
28.04.17 LKQ Outperform FBR & Co.
29.11.16 LKQ Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.06.12 LKQ neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
24.02.12 LKQ sector perform RBC Capital Markets

Information

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