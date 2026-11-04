NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, befänden sich nun 2,225 LKQ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 19,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 57,14 Prozent verkleinert.
Alle LKQ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf LKQ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LKQ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen