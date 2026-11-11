NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen LKQ-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das LKQ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,322 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 349,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 65,03 Prozent eingebüßt.
LKQ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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