NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätte eine Investition in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades MarketAxess-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 147,80 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 67,659 MarketAxess-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 11.196,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,48 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 11.196,21 USD, was einer positiven Performance von 11,96 Prozent entspricht.
MarketAxess war somit zuletzt am Markt 5,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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