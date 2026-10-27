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NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarketAxess Holdings Inc.
145.95 EUR 0.80 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Die MarketAxess-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 403,47 USD. Bei einem MarketAxess-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,478 MarketAxess-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 409,00 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 26.10.2026 auf 165,02 USD belief. Mit einer Performance von -59,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.09.18 MarketAxess Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 MarketAxess Neutral Compass Point
08.08.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Neutral Credit Suisse First Boston
01.04.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Bear Stearns
10.02.05 Update MarketAxess Holdings Inc.: Outperform Credit Suisse First Boston

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