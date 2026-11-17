Rentable MarketAxess-Anlage?

Investoren, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.11.2023 wurden MarketAxess-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 228,18 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,383 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 165,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 725,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net