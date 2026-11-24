MarketAxess-Investment

Investoren, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess -Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 361,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,669 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 4.577,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,43 USD belief. Mit einer Performance von -54,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MarketAxess

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MarketAxess

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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