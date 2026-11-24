NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 361,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,669 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 4.577,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,43 USD belief. Mit einer Performance von -54,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von MarketAxess betrug jüngst 5,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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