NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen MarketAxess-Investment verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,90 USD. Bei einem MarketAxess-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,837 MarketAxess-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.515,91 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 9.515,91 USD entspricht einer negativen Performance von 4,84 Prozent.
MarketAxess erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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