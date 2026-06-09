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MarketAxess-Top-Dividende

NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MarketAxess-Aktionäre freuen

11.06.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MarketAxess-Aktionäre freuen | finanzen.net

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die MarketAxess-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MarketAxess Holdings Inc.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess am 10.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,04 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 2,70 Prozent. Alles in allem schüttet MarketAxess 115,20 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,22 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der MarketAxess-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 116,11 USD in den Feierabend. Der MarketAxess-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,31 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von MarketAxess via NASDAQ 57,05 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -55,58 Prozent dennoch stärker zugenommen als der MarketAxess-Kurs.

Dividendenvorhersage von MarketAxess

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 3,12 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,68 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie MarketAxess

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens MarketAxess steht aktuell bei 4,133 Mrd. USD. Das KGV von MarketAxess beläuft sich aktuell auf 27,29. Der Umsatz von MarketAxess betrug in 2025 849,200 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 6,64 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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