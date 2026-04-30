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Profitabler Marten Transport-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

01.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Marten Transport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Marten Transport Ltd.
15,02 USD -0,06 USD -0,40%
Charts|News|Analysen

Am 01.05.2016 wurde das Marten Transport-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Marten Transport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 89,318 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 15,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.346,91 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.346,91 USD entspricht einer Performance von +34,69 Prozent.

Am Markt war Marten Transport jüngst 1,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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