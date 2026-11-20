NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Marten Transport-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,42 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 10,616 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,60 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 19.11.2026 auf 12,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,60 Prozent angezogen.
Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 982,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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