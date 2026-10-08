NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mercantile Bank-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 30,90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 32,362 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 1.877,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +87,80 Prozent.
Insgesamt war Mercantile Bank zuletzt 1,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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