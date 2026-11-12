NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnende Mercantile Bank-Anlage?

12.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mercantile Bank-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,732 Mercantile Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 167,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,22 USD belief. Damit wäre die Investition um 67,27 Prozent gestiegen.

Mercantile Bank wurde am Markt mit 1,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net