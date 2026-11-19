Langfristige Performance

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mercantile Bank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Mercantile Bank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,88 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,414 Mercantile Bank-Papiere. Die gehaltenen Mercantile Bank-Papiere wären am 18.11.2026 1.796,23 USD wert, da der Schlussstand 59,06 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 79,62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net