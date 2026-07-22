NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microvision gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 23.07.2021 wurde die Microvision-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Microvision-Anteile an diesem Tag 13,80 USD wert. Bei einem Microvision-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,246 Microvision-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2,17 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 22.07.2026 auf 0,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 97,83 Prozent.
Zuletzt verbuchte Microvision einen Börsenwert von 118,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microvision
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microvision
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Microvision Aktie News
Microvision Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microvision nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.12.15
|Microvision Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|02.11.10
|Microvision hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|09.09.10
|Microvision buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|19.04.10
|Microvision kaufen
|Der Aktionär
|11.12.09
|Microvision perform
|Oppenheimer & Co. Inc.