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NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microvision gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microvision Inc.
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Am 23.07.2021 wurde die Microvision-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Microvision-Anteile an diesem Tag 13,80 USD wert. Bei einem Microvision-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,246 Microvision-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2,17 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 22.07.2026 auf 0,30 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 97,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Microvision einen Börsenwert von 118,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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02.11.10 Microvision hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.09.10 Microvision buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.04.10 Microvision kaufen Der Aktionär
11.12.09 Microvision perform Oppenheimer & Co. Inc.