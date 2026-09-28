NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Monolithic Power Systems-Anlage unter der Lupe

28.09.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Monolithic Power Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,687 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 1.367,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173.234,94 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 173.234,94 USD entspricht einer Performance von +1.632,35 Prozent.

Der Börsenwert von Monolithic Power Systems belief sich zuletzt auf 67,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net