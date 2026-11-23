Rentables Monolithic Power Systems-Investment?

Vor Jahren Monolithic Power Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Monolithic Power Systems-Anteile bei 84,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,905 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.595,83 USD, da sich der Wert einer Monolithic Power Systems-Aktie am 20.11.2026 auf 1.142,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.259,58 Prozent zugenommen.

Der Monolithic Power Systems-Wert an der Börse wurde auf 55,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net