NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Monolithic Power Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Monolithic Power Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Monolithic Power Systems-Anteile bei 84,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,905 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.595,83 USD, da sich der Wert einer Monolithic Power Systems-Aktie am 20.11.2026 auf 1.142,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.259,58 Prozent zugenommen.
Der Monolithic Power Systems-Wert an der Börse wurde auf 55,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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