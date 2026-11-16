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Rentabler Monolithic Power Systems-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monolithic Power Systems-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monolithic Power Systems Inc.
1,215.00 EUR -83.00 EUR -6.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Monolithic Power Systems-Anteile an diesem Tag 575,97 USD wert. Bei einem Monolithic Power Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,174 Monolithic Power Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 241,43 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 13.11.2026 auf 1.390,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,43 Prozent angewachsen.

Am Markt war Monolithic Power Systems jüngst 67,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.05.19 Monolithic Power Systems Hold Needham & Company, LLC
13.02.19 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
26.10.18 Monolithic Power Systems Outperform Cowen and Company, LLC
26.07.18 Monolithic Power Systems Buy Needham & Company, LLC
08.06.18 Monolithic Power Systems Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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