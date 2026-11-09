NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentabler Monolithic Power Systems-Einstieg?

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Monolithic Power Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Monolithic Power Systems-Papier bei 482,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Monolithic Power Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,744 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24.694,85 USD, da sich der Wert eines Monolithic Power Systems-Papiers am 06.11.2026 auf 1.190,44 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 146,95 Prozent gleich.

Der Marktwert von Monolithic Power Systems betrug jüngst 58,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net