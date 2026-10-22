NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Profitables Monro Muffler Brake-Investment?

22.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,30 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 546,448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 14,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.775,96 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 22,24 Prozent gleich.

Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 446,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net