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Profitables Monro Muffler Brake-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monro Muffler Brake Inc.
12.40 EUR -0.20 EUR -1.59 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 18,30 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 546,448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 14,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.775,96 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 22,24 Prozent gleich.

Monro Muffler Brake erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 446,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Monro Muffler Brake Market Perform BMO Capital Markets
11.07.19 Monro Muffler Brake Perform Oppenheimer & Co. Inc.
31.01.17 Monro Muffler Brake Buy Gabelli & Co
08.12.15 Monro Muffler Brake Hold Gabelli & Co
23.10.15 Monro Muffler Brake Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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