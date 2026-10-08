NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 10 Jahren angefallen

Lukrativer Neogen-Einstieg?

08.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Neogen-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Neogen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Neogen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Neogen-Papier investiert hätte, hätte er nun 48,353 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 564,76 USD, da sich der Wert eines Neogen-Papiers am 07.10.2026 auf 11,68 USD belief. Damit wäre die Investition 43,52 Prozent weniger wert.

Neogen war somit zuletzt am Markt 2,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net