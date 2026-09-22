NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Rentables Net 1 Ueps Technologies-Investment?

22.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Net 1 Ueps Technologies -Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 4,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.439,024 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers auf 4,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.195,12 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,95 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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