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Rentables Net 1 Ueps Technologies-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.58 EUR -0.02 EUR -0.56 %
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Vor 1 Jahr wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 4,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.439,024 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers auf 4,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.195,12 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,95 Prozent gestiegen.

Am Markt war Net 1 Ueps Technologies jüngst 360,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.01.19 Net 1 Ueps Technologies Buy B. Riley FBR
31.07.18 Net 1 Ueps Technologies Buy Maxim Group
31.08.06 Update Net 1 Ueps Technologies Inc.: Buy Jefferies & Co

Information

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