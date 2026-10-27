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Lukrative Net 1 Ueps Technologies-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.62 EUR 0.04 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,30 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Net 1 Ueps Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,558 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 4,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958,14 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 958,14 USD entspricht einer negativen Performance von 4,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 353,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Net 1 Ueps Technologies Aktie News

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Datum Rating Analyst
18.01.19 Net 1 Ueps Technologies Buy B. Riley FBR
31.07.18 Net 1 Ueps Technologies Buy Maxim Group
31.08.06 Update Net 1 Ueps Technologies Inc.: Buy Jefferies & Co

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