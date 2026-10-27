NASDAQ Composite Index-Wert Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 3 Jahren wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,30 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Net 1 Ueps Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 232,558 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 4,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958,14 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 958,14 USD entspricht einer negativen Performance von 4,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 353,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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