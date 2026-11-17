Investmentbeispiel

Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag 3,82 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 261,780 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 829,84 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 16.11.2026 auf 3,17 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,02 Prozent verkleinert.

Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 287,00 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net