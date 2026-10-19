NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen
Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 19.10.2025 wurde das Netflix-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Netflix-Aktie letztlich bei 119,94 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 83,378 Netflix-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.880,64 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 16.10.2026 auf 70,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,19 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 293,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Netflix