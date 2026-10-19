DAX 25.226 -1,5%ESt50 6.123 -1,3%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,90 +2,1%Nas 26.494 +1,4%Bitcoin 73.053 +0,0%Euro 1,1212 -0,2%Öl 108,3 -1,4%Gold 4.146 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnendes Netflix-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
62.00 EUR -1.07 EUR -1.70 %
Charts | News | Analysen

Am 19.10.2025 wurde das Netflix-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Netflix-Aktie letztlich bei 119,94 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 83,378 Netflix-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.880,64 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 16.10.2026 auf 70,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,19 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 293,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix

Aktuelle Netflix Aktie News

Werbung

Netflix Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.