NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nexstar Media Group-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nexstar Media Group-Aktie bei 50,50 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, befänden sich nun 19,802 Nexstar Media Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 167,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.313,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +231,37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group bezifferte sich zuletzt auf 5,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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