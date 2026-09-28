NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

28.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Nexstar Media Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.09.2016 wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 55,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nexstar Media Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,814 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 162,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 294,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 194,09 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 4,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net