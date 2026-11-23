Profitable Nexstar Media Group-Investition?

Bei einem frühen Investment in Nexstar Media Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nexstar Media Group-Aktie bei 58,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 170,358 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 196,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33.412,27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 234,12 Prozent gleich.

Nexstar Media Group wurde am Markt mit 6,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net