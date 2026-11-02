NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 1 Jahr wurde die Nexstar Media Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Nexstar Media Group-Papier bei 195,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 51,091 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 171,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8.759,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,41 Prozent vermindert.
Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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