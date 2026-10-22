NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor 5 Jahren verdient

Rentables NOVA-Investment?

22.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem NOVA-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103,47 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das NOVA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,966 NOVA-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 320,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 331,22 USD belief. Mit einer Performance von +220,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NOVA wurde am Markt mit 10,18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net