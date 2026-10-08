NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden NOVA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 321,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,111 NOVA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 377,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.175,06 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,51 Prozent.
Jüngst verzeichnete NOVA eine Marktkapitalisierung von 12,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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