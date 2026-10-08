NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor einem Jahr verdient

NOVA-Investition im Blick

08.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden NOVA -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 321,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,111 NOVA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 377,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.175,06 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,51 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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