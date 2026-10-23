NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 44,24 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 226,050 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20.796,60 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 22.10.2026 auf 92,00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 107,97 Prozent angewachsen.
Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 72,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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