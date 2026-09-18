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Rentabler O Reilly Automotive-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen O Reilly Automotive-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
O Reilly Automotive Inc
73.66 EUR -0.09 EUR -0.12 %
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Am 18.09.2023 wurde die O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,614 O Reilly Automotive-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 137,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,02 Prozent gesteigert.

O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 67,55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.12.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.07.17 O Reilly Automotive Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.17 O Reilly Automotive Hold Deutsche Bank AG
09.02.17 O Reilly Automotive Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.16 O Reilly Automotive Buy Deutsche Bank AG

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