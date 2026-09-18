NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen O Reilly Automotive-Investment verdienen können.
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Am 18.09.2023 wurde die O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,614 O Reilly Automotive-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 137,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,02 Prozent gesteigert.
O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 67,55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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