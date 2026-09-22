NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables Old Dominion Freight Line-Investment?

22.09.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Old Dominion Freight Line-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 138,93 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,979 Old Dominion Freight Line-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 12.622,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 175,36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,22 Prozent angewachsen.

Old Dominion Freight Line markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net