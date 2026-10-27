NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 27.10.2023 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 184,23 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,428 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 990,45 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 26.10.2026 auf 182,47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,96 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 37,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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